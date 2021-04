Unfall: Autofahrer auf der B71 bei Letzlingen eingeschlafen und mit Pkw von der Straße abgekommen

Letzlingen (vs) Ein Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor Mitternacht am Sonnabend auf der Bundesstraße?71 bei Letzlingen. Er wurde durch Zeugen der Polizei gemeldet, wie diese im Polizeibericht mitteilte. Ein Pkw hatte sich überschlagen und war im Graben gelandet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 39-jähriger Fahrzeugführer auf gerader Strecke mit einem Opel nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw blieb nach einem Überschlag auf dem Dach liegen. Der Autofahrer konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und erlitt einen Schock.

Als Unfallursache gab der Mann gegenüber der Polizei an, dass er kurz vor Abkommen von der Fahrbahn eingeschlafen sei. Am Pkw entstand Sachschaden, den die Beamten auf rund 15 000 Euro schätzten. Der Fahrzeugführer wurde in das Altmark-Klinikum Gardelegen eingeliefert und erhält eine Anzeige bezüglich Gefährdung des Straßenverkehrs.