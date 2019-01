Ein Verkehrsunfall hat sich in Mieste ereignet. Verletzt wurde dabei nach bisherigem Stand niemand.

Mieste (gb) l Am Mittwoch gegen 15 Uhr befuhr die Fahrerin (36) eines Pkws VW Polo die Thälmannstraße in Mieste in Richtung Wilhelmstraße. Die Frau ließ sich nach eigenen Angaben kurzzeitig von ihrem Kind auf der Rückbank ablenken. Dabei kam sie nach rechts von der Straße ab. Bei dem Versuch, den Fehler zu korrigieren, trat sie versehentlich statt auf die Bremse auf das Gaspedal. Die Frau fuhr frontal gegen einen kleineren Baum, der dadurch abbrach. Am Pkw entstand hoher Sachschaden. Nach bisherigem Stand der Unfallaufnahme wurde niemand verletzt.