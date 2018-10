Ein Unfall mit einem Verletzten hat sich am Freitagabend gegen 22 Uhr auf der Straße zwischen Lindstedt und Kassieck ereignet. Ein Pkw Ford war mit einem Baum zusammengestoßen. Foto: Maik Bock

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagabend bei Kassieck ereignet. Ein Pkw Ford stieß mit einem Baum zusammen. Der Fahrer wurde verletzt.

Lindstedt/Kassieck l Ein Unfall mit einem verletzten Mann hat sich am Freitagabend kurz nach 22 Uhr auf der Straße zwischen Lindstedt und Kassieck ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem Pkw Ford mit Stendaler Kennzeichen in Richtung Kassieck unterwegs. Dort kam der Pkw nach links von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Pkw wurde auf ein Feld geschleudert und kam dort auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer konnte sich offenbar noch allein aus dem Wrack befreien. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich dann um den Unfallfahrer, der ins Gardeleger Altmark-Klinikum eingeliefert wurde. Am Pkw entstand Totalschaden.

Ursprünglich war der Unfall zwischen Holzhausen bei Bismark und Lindstedt gemeldet worden. Aus diesem Grund übernahm der Rettungsdienst aus Stendal mit Station in Kläden den Unfall. In diesem Bereich gab es allerdings keinen Unfallort. Die Rettungssanitäter fuhren dann in Richtung Kassieck weiter und fanden das Unfallopfer. Wenige Minuten später traf der Notarzt aus Gardelegen ein.