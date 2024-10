Mit Fahnentausch und der Hymne feierten die Menschen am 2. Oktober 1990 im Gardelegener Volkshaus, das nun abgerissen werden soll. Ein Leser erinnert sich...

Unvergesslicher Moment: So wurde vor 34 Jahren im Volkshaus gefeiert

Gardelegen. - Mit dem Volkshaus, das in Kürze einem neuen Edeka weichen soll, verbinden viele Menschen schöne Erinnerungen, die sie mit den Volksstimme-Lesern teilen. Eine ganz besondere Geschichte erreichte die Redaktion aus Duisburg von Michael Karwath.

„Am 2. Oktober 1990 hatte ich mich mit Freunden zur Wiedervereinigungsfeier im Volkshaus verabredet. Berufsbedingt verspätet vom ,Westen’ kommend, traf ich gegen 20 Uhr am provisorischen Grenzübergang Oebisfelde auf Feierlustige, die die Menschen durch Klopfen auf die Autodächer frenetisch begrüßten.

Mit etwas Verspätung traf ich letztendlich im Volkshaus ein. Die Party, mit Lautsprecherschränken und Lichtorgeln aus bunten Autoscheinwerfern, war bereits in vollem Gange. Die bekannten DJ’s Jochen und Hans-Jürgen heizten ihren Gäste so richtig ein, als gegen Mitternacht die Fahnen beider Staaten ihren Platz auf der Bühne wechselten. Beim Abgesang der alten Hymne erhöhte sich der Stimmungspegel noch einmal lautstark, und es wurde gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Ein Moment, den ich nicht vergessen werde.“

