Vahrholz: 100 Teams geben beim 24-Stunden-Simsonrennen Gas

Vahrholz - Beim 24-Stunden-Simsonrennen in Vahrholz gaben Fahrer und Maschinen alles, was in ihnen steckt. 24 Stunden lang rollten die Räder. Die Teilnehmer zeigten, was auf dem „Bock“ alles geht. Einige der liebevoll gepflegten Renn-Simsons waren über 30 oder sogar 40 Jahre alt, aber sie laufen und laufen. Was sie am Wochenende auf dem abgeernteten Getreidefeld am Ortseingang von Vahrholz bewiesen.