Nach den verklebten Türen an den Wander-Schulen in Gardelegen war nun auch das Geschwister-Scholl-Gymnasium betroffen.

Eine weitere Schule wurde von unbekannten Tätern verklebt. Auch eine Spielothek war betroffen, wie sich herausstellt.

Gardelegen (ca) l Erneut wurden in Gardelegen zwei weitere Fälle von verklebten Schlössern bei der Polizei angezeigt. In der Zeit zwischen dem 8. Juni, 17 Uhr, und dem 9. Juni, 6 Uhr, haben unbekannte Täter fünf Schlösser am Gardelegener Gymnasium im Jägerstieg verklebt, teilte die Polizei gestern mit. Es handelt sich um Schlösser am Zufahrtstor und am Gebäude selbst. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Einen gleichgelagerten Fall meldete der Inhaber einer Spielothek an der Gardelegener Sandstraße. Dort wurden in der Zeit zwischen dem 6. Juni, 22 Uhr, und 7. Juni, 7.15 Uhr, drei Schlösser mit Klebstoff unbrauchbar gemacht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Ein Videoüberwachungssystem könnte dort zur Aufklärung dieser Straftat beitragen. Die Ermittlungen mit Auswertung des Filmmaterials laufen.

Einen ersten Fall hatte es am vergangenen Wochenende im Gebäude der Wander-Grundschule und der GB-Förderschule gegeben. Am Montagmorgen wurde vor Schulbeginn um 7 Uhr festgestellt, dass insgesamt sieben Schlösser mit einem unbekannten Mittel verklebt und damit unbrauchbar gemacht wurden.

Die Schadenshöhe an diesen speziellen Sicherheitstüren liegt zwischen 5000 und 10 000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardelegener Revierkommissariat unter 03907/72 40 oder im Salzwedeler Kreisrevier unter 03901/84 80 entgegengenommen werden.