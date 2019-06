Nach einem Verkehrsunfall, bei dem mindestens eine Person schwer verletzt wurde, ist die Bundesstraße 188 gesperrt.

Mieste l Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 zwischen Gardelegen und Mieste ist am Freitagmorgen (14. Juni) mindestens eine Person schwer verletzt wurden. Nach ersten Angaben der Polizei waren an dem Unfall in der Nähe der Ortschaft Mieste drei Fahrzeuge beteiligt.

Der genaue Unfallablauf ist derzeit noch unklar. Fest steht bisher nur, dass ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen ist, einen Baum streiffte und sich überschlug. Das Unfallopfer musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Hierfür wurde das Dach des Fahrzeugs abgenommen. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bleibt die B188 vorerst weiter gesperrt. Der Lkw-Verkehr staut sich bereits in beide Richtungen. Autofahrer werden gebeten, dass Gebiet zu umfahren.