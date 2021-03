In Mieste überschlug sich ein Audi nach einem Ausweichmanöver - der Fahrer des Wagens verletzte sich schwer. Symbolfoto: Martin Rieß

Als ein Audifahrer auf der B188 mit seinem Wagen einem Dacia ausweichen musste, überschlägt dieser sich. Der Fahrer verletzte sich schwer.

Mieste (vs) l Ein Audifahrer kam auf der B 188 in Richtung Mieste gefahren, als er an der Kreuzung einem Dacia ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam der Audi von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Feld und kam auf der Fahrerseite zum Stehen.

Die 70-jährige Fahrerin des Dacia missachtete die Vorfahrt des 21-jährigen Audifahrers, berichtet die Polizei. Sie erzählte den Beamten später, dass sie den Audi zwar wahrgenommen, aber vermutlich die Entfernung nicht richtig eingeschätzt habe.

Der Audifahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.