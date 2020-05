Die Polizei ist in Gardelegen auf der Suche nach Zeugen.

Gardelegen (ca) l Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht, der sich am Mittwoch, 13. Mai, auf dem Parkplatz am Hanse-Center in Gardelegen ereignet hat. Dort hatte eine Frau gegen 14 Uhr ihren Toyota Avensis geparkt. Als sie gegen 14.45 Uhr zurückkam, war der Stoßfänger hinten rechts und der Blinker beschädigt. Zeugenhinweise: 03907/72 40.