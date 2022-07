Von Matschqueens und Burnout-Kings im Peckfitzer Offroadpark

Peckfitz - Tief gruben sich die dicken Räder in den Schlamm. Der Fahrer steuerte sein Fahrzeug voran in die wassergefüllte Senke. Wie tief sie war, bemerkte er erst, als die Maschine in den braunen Fluten fast versank. Das Wasser reichte ihm jetzt bis zur Hüfte. Es war kein einfaches Vorankommen, aber er schaffte es. Etwa 30 Meter steuerte er seine Maschine durch das langgestreckte Schlammloch, bis der Boden wieder fest wurde und die nächste schlammgefüllte Senke in Sicht war. Der Fahrspaß ging weiter.