In Gardelegen gibt seit neustem vier Barbershops. Ganz neu ist Alaaeddin Jaddini dabei. Was der Unternehmer über die Konkurrenz, sein Konzept und zu landläufigen Vorurteilen zu sagen hat.

Von wegen Geldwäsche! Barbershops in Gardelegen

Neuer Salon in der Innenstadt

Gardelegen. - Barbershops boomen auch im kleinen Gardelegen. Seit März gibt es einen neuen Barbier: „Aladin“ ist nicht der Erste seiner Art in der Hansestadt. Das Geschäft ist nicht zu übersehen. Das liegt vor allem an seiner repräsentativen Lage an der Ecke Sand- und Thälmannstraße. Jedoch ist der Standort nicht die einzige Besonderheit des Betriebs.