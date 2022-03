Vor 100 Jahren eingeweiht: Jubiläumsbesuch von Schülern an der „Steinernen Dorfpredigt“ in Mieste

Mieste - Ein Denkmal feiert Geburtstag. Heute vor 100 Jahren, also am 4. Dezember 1921, wurde vor der evangelischen Kirche in Mieste ein Kriegerdenkmal, das an die Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkrieges erinnern sollte, eingeweiht. Schüler der Miester Sekundarschule erfuhren das und noch vieles mehr bei einem Besuch am Denkmal.