Vorführ-Asse bei den Pferdejungzüchtern in Kakerbeck

33 Kinder und Jugendliche traten bei den Kreismeisterschaften der Pferdejungzüchter in Kakerbeck an. Die Teilnehmer erzielten gute Ergebnisse. Vor allem die Jüngste zeigte sich als wahres Vorführ-Ass.

Kakerbeck (vs) - Insgesamt traten 33 Pferdejungzüchter im Alter von 5 bis 18 Jahren in der Kakerbecker Reithalle an. „Wir haben uns riesig gefreut, dass die Resonanz nach der coronabedingten Pause so groß ist und viele bekannte, aber auch neue Gesichter dabei sind“, so Mitorganisatorin Teresa Jürges.