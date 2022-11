Viele Angebote in der Vorweihnachtszeit Was passiert beim Adventsschimmern in Gardelegen?

Zwei ruhige Adventszeiten liegen coronabedingt hinter der Stadt Gardelegen. Doch in diesem Jahr soll es wieder bunt leuchten, und er soll ordentlich gefeiert werden, der Advent 2022. Was ist los in Gardelegens Innenstadt?