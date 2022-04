Wasserverband Gardelegen kauft erstes strombetriebenes Fahrzeug

Auch der Wasserverband Gardelegen ist jetzt in die E-Mobilität eingestiegen. Geschäftsführer Sven Müller berichtet, der Verband habe sein erstes E-Auto gekauft.

Der Wasserverband startet in die E-Mobilität, hier Karsten Scholz (von links), Technischer Leiter des Wasserverbandes, Kai-Michael Neubüser, Vorsitzender der Verbandsversammlung, und Verbandsgeschäftsführer Sven Müller am neuen Skoda Enyaq iV.

Gardelegen - „Wir beteiligen uns an der Energiewende“, betonte Wasserverbandsgeschäftsführer Sven Müller in der Verbandsversammlung am Dienstag. Außerdem informierte er, dass der Verband im IT-Bereich aufrüstet und benannte die Gründe.