Stadtgeschichte und Geschichten Wenn sich Gardelegens Stadtführer in einen Zauberer verwandelt

Wer in Gardelegen mehr über die Stadtgeschichte erfahren will, sollte sich für eine Führung mit Uralt-Bürgermeister Julius Beck, alias Rupert Kaiser, anmelden. Der führt nicht nur durch eine zauberhafte Innenstadt, sondern zaubert so manche Überraschung aus dem Hut.