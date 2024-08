Besondere Immobilie zu verkaufen: Wer will in einer Kirche wohnen?

Gardelegen/Weteritz. - Der Traum vom Eigenheim – er lebt. Auch wenn es in Zeiten von Inflation, steigenden Baukosten und -zinsen immer schwieriger wird, ihn wahr werden zu lassen. In der ländlichen Altmark geht der Trend dabei zur „Second-Hand-Immobilie“. Davon gibt es hier einige ganz besondere Exemplare, die wir in einer neuen Serie „Schloss oder Schnäppchen? Besondere Immobilien in der Altmark“ vorstellen werden. Los geht es mit einer Kirche, die ganz aktuell (Stand August 2024) zum Verkauf steht.