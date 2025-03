Tino Fritsch (stehend) von der Firma NPA-Immobilien verteilte im Finanz- und Sozialausschuss eine Art Exposé, so auch an Ringo und Corinna Birke und Melchior Boshamer (von rechts).

Kalbe - Die in Altmersleben ansässige Firma NPA-Immobilien verwaltet seit Anfang 2025 jene Wohnungen der Stadt, für die vormals die Wohnungsbaugesellschaft Kalbe zuständig war. Die hatte ihrerseits den Vertrag mit der Kommune gekündigt. Letztere will noch in diesem Jahr sämtliche Wohnungen in ihrem Bestand in eine Hand geben. Und NPA hat gute Chancen, den Zuschlag dafür zu erhalten.