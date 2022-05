Altwerden Wie lebt es sich im Altersruhesitz Kalbe?: Lehrforschungsprojekt ist abgeschlossen

Aktuell kann Kalbe noch als guter Altersruhesitz angesehen werden. Für die Zukunft müsste aber an wichtigen Parametern gestellt werden. So müsste der Fokus auf altersgerechtem Wohnen, der Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr und aufs Ehrenamt gelegt werden, macht ein Lehrforschungsprojekt klar.