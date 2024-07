Gardelegen - Die Ferien stehen an, der Urlaub ist geplant und die Vorfreude steigt. Doch wer kümmert sich während dieser Zeit um die pflegebedürftige Mutter, den Großvater oder die Tante, wenn kein anderer aus der Familie das übernehmen kann? Hier kommt das Konzept „Kurzzeitpflege“ ins Spiel: Maximal zweimal vier Wochen im Jahr kann eine pflegebedürftige Person ab einem Pflegegrad 2 einen vollstationären Kurzzeitpflegeplatz in Anspruch nehmen. So die Theorie. Die Praxis sieht anders aus. Denn die Plätze in Pflegeheimen sind knapp, der bürokratische Aufwand hoch, die Kosten ebenfalls.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.