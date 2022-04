Wunderschön aber sehr giftig: Herbstzeitlose wächst im Kurpark Kalbe

Die Pflanze ist ein Hingucker, aber sie hat es in sich. Spaziergänger sollten die Herbstzeitlose in Kalbe nur bewundern und nicht berühren.

Kalbe - Sie ist kein Krokus, auch wenn sie so aussieht: Wer in den vergangenen Tagen auf erlaubten Pfaden durch den Kalbenser Kurpark spazierte, konnte sie bewundern: die Herbstzeitlose. Doch die filigrane Schönheit hat es in sich. So ganz ungefährlich ist sie nämlich nicht.