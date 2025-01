Wie geht es nach den Winterferien an der evangelische Grundschule in Gardelegen weiter? Eltern reagieren auf die Ankündigung der Schulstiftung, die Einrichtung zu schließen.

Gardelegen - Noch ist offen, wieviele Schüler nach den Winterferien in der evangelischen Grundschule sitzen werden. Es könnte durchaus sein, dass sich die Mehrheit der Eltern für einen Wechsel in andere Schulen entscheiden, um ihren Kindern mehr Zeit für die Eingewöhnung in neue Klassenverbände zu geben – zumindest was die Erst-, Zweit- und auch Drittklässler betrifft.