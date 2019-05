Der Hege und Pflege des Wildes haben sie sich verschrieben. Nun erhielt der Jägernachwuchs im Ferienpark Zichtau die Zeugnisse.

Zichtau l 20 Männer und Frauen aus der gesamten Altmark dürfen sich nun Jäger nennen. Sie haben erfolgreich die Jägerprüfung absolviert und erhielten nun im Ferienpark Zichtau ihre Schmuckzeugnisse. Als Beste des Jahrganges wurde Laura-Therese Ehrhardt aus Altensalzwedel ausgezeichnet. Sie erhielt einen handgefertigten Gehörnschild für einen Rehbock. Geehrt wurde außerdem Erik Harderwijk. Der Niederländer ist in Ahlum (Altmarkkreis Salzwedel) zu Hause. Er wurde als zweitbester Teilnehmer ermittelt.

Die Zeugnisse übergab Kreisjägermeister Hans-Ulrich Brückner. „Glauben Sie nicht, dass das Lernen für Sie nun vorbei ist. Jetzt gilt es, das Gelernte in die Tat umzusetzen“, gab er den Absolventen mit auf den Weg. Er legte ihnen zudem ans Herz, Respekt vor dem Wild zu haben.

Fünfmonatiger Lehrgang

Der Lehrgang begann im Januar. Knapp fünf Monate trafen sich die angehenden Jäger jede Woche zu den Kursen. „Und das am Donnerstag, am Freitag, am Sonnabend und manchmal auch am Sonntagvormittag. Nach so einer langen Zeit da lernt man sich kennen“, sagte Lehrgangsleiter Chris Siewert. Während der Ausbildung ging es in der Theorie unter anderem um Hege und Pflege des Wildes, um rechtliche Fragen und vieles mehr. Aber auch das Schießen stand auf dem Programm. Dazu besuchten sie den Schießstand in Berge.

Von insgesamt 24 Lehrgangsteilnehmern im Alter zwischen 16 und 56 Jahren haben 20 die Prüfung bestanden. Ein Teilnehmer beendete krankheitsbedingt den Kurs nicht, ein weiterer wurde vor Ende der Ausbildung als Bundeswehrsoldat in einen Auslandseinsatz geschickt.