Sturmschäden Zeynep fällt in Gardelegen und Kalbe Bäume und deckt Dächer ab

Nach Orkantief Ylenia wütete von Freitagabend bis Sonnabend Zeynep über den Einheitsgemeinden Hansestadt Gardelegen und Kalbe. Die Einsatzleitung in Gardelegen zählte bis Stand 14 Uhr am Sonnabend 94 Einsätze. In der Kalbenser Region wurden bis Sonnabend 8 Uhr 33 gezählt.