Zum sechsten Mal in Gardelegen: Aktion Wunschkiste in Zusammenarbeit mit der Tafel

Gardelegen (vs/td) - Die Hansestadt Gardelegen um Bürgermeisterin Mandy Schumacher und die Tafel Gardelegen um Cordula Kausche-Jordan wollen die gelungene Aktion Wunschkiste auch im sechsten Jahr in Folge fortsetzen. Unterstützt werden sie dabei von der Sparkasse Altmark West und der Volksbank Gardelegen, jeweils mit Sitz in der Gardelegener Innenstadt an der Ernst-Thälmann-Straße. Alle Bürger sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und den Weihnachtswunsch eines Kindes zu erfüllen. Es handelt sich um Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren aus benachteiligten Familien, die über die Tafel Gardelegen betreut werden, erläuterte Schumacher.

„Ich freue mich sehr, dass wieder alle Partner bei dieser gemeinschaftlichen Aktion dabei sind. Und ich bin mir sicher, dass es wieder viele Wunscherfüller gibt, die den Kindern eine Freude bereiten wollen“, betonte die Bürgermeisterin.

Die Mädchen und Jungen haben noch bis Mitte November die Möglichkeit, bei der Tafel ihre Wunschzettel auszufüllen und abzugeben. Aufgrund der angespannten Corona-Situation findet die Aktion in diesem Jahr erneut nur eingeschränkt statt. Das heißt, es gibt nur kleine Geschenkgutscheine im Wert von 20 Euro, aber nach Wunsch.

Alle Einwohner, die einen Kinderwunsch erfüllen möchten, können vom Montag, 22. November, bis zum Freitag, 3. Dezember, entweder in der Filiale der Sparkasse oder der Volksbank eine Losnummer ziehen und erhalten den entsprechenden Wunschzettel.

Der Wunscherfüller hat dann bis 15. Dezember Zeit, den gewünschten Gutschein zu kaufen, weihnachtlich zu verpacken, mit etwas Süßem zu versehen und im Rathaus abzugeben. Das Alter der Kinder ist dem Wunschzettel zu entnehmen.

Die Geschenkausgabe findet am Dienstag, 21. Dezember, im Rahmen der regulären Tafelausgabe coronabedingt in den Räumen der Tafel statt, nicht wie sonst im einem feierlichen Rahmen im Rathaussaal.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es coronabedingt eine Änderung im Ablauf der Aktion gegeben. Waren in den Jahren zuvor tatsächlich Geschenke von den Wunscherfüllern gekauft worden, hatte die Bürgermeisterin 2020 um Spenden in Höhe von je 20 Euro gebeten. Die Aktion war zu einem großen Erfolg geworden. Es waren rund 2860 Euro auf dem städtischen Konto zusammengekommen.

Da damals nur 55 Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren aus benachteiligten Familien über die Tafel in Gardelegen betreut worden waren, hatten die Mädchen und Jungen jeweils einen Geschenkgutschein in Höhe von sogar 30 Euro erhalten. Es waren dabei Gutscheine aus Bastel-, Spiel-, Schreibwaren- und Buchläden ausgewählt worden, die ortsnah einzulösen waren, denn für 21 Kinder aus dem Einzugsgebiet Mieste hatte es Gutscheine für ein dortiges Geschäft gegeben.

Vom übriggebliebenen Spendengeld war die private Aktion Wunscherfüller in Gardelegen unterstützt worden, bei der Weihnachtsgeschenke für 30 Heimkinder des Heidehauses und der LOK (lösungsorientierte kurztherapeutische Hilfe, ein kombiniertes stationäres und familienbegleitendes Hilfeangebot) im Wert von je 20 Euro gekauft worden waren, unter anderem Gesellschaftsspiele, Bücher und Spielzeug. Die dann noch verbliebenen 610 Euro waren an Einrichtungen weitergegeben worden, die Angebote für Kinder bereithalten.