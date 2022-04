Zwei Vermisste bei Hallenbrand in Kalbe: Finale Abschlussübung der Truppführerausbildung

Mit einer Feuerwehrübung auf dem Raiffeisen-Gelände in Kalbe endete die 40-stündige Truppführerausbildung für Kameraden aus den Ortsfeuerwehren der Einheitsgemeinde Kalbe. Zwölf Teilnehmer zeigten in der Praxis, was sie bei der Ausbildung gelernt haben.

Kalbe - Raiffeisen-Gelände an der Eugenie-Schildt-Straße in Kalbe: Was so aussieht, als würde sich im Inneren des Gebäudes ein Brand entwickelt, ist „nur“ eine Feuerwehrübung.