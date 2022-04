850-Jahr-Feier in Genthin beginnt mit dem Frühlingsfest im April 2022

Es ist entschieden. Nach vielen Diskussionen, Missverständnissen und fehlender Kommunikation zwischen der Stadtverwaltung und dem Festkomitee für die 850-Jahr-Feier in Genthin plädiert der Stadtrat per Abstimmung über die überarbeitete Beschlussvorlage für einen Beginn der Feierlichkeiten im April 2022.

Genthin - Mit überwiegender Mehrheit stimmte der Genthiner Stadtrat am Donnerstag für die überarbeitete Beschlussvorlage zu „Festlegungen und weiterer Verfahrensweise der 850-Jahr-Feier“ in Genthin. Damit beginnen die Feierlichkeiten mit dem Frühlingsfest im April. Festumzug, historischer Markt und Kartoffelfest werden in Regie der Stadt veranstaltet. 90 000 Euro sind im Haushalt der Stadt dafür eingestellt, Fördermittel in Beantragung.