Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat die Behälter von ihren mehr als 40 Standorten in den Regionen Genthin und Burg abgezogen.

Burg/Genthin - Plötzlich war er weg. Der Altkleidercontainer des DRK in der Jägerstraße in Altenplathow war eines Abends plötzlich verschwunden. „Was ist denn da passiert?“, fragen Anwohner, die häufig dort Bekleidung spenden, aus denen die Enkel herausgewachsen sind. Eine Frage, die sich auch Nutzer in Burg, Genthin und anderen Orten stellen. Das steckt hinter dem Abbau.