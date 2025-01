Der Heimatverein „Wir sind Güsen“ präsentiert 2025 zwei Veranstaltungen auf der Freilichtbühne Güsen: am 26. Juli die Partyband „Tänzchentee“ und am 23. August die 89.0 RTL Clubnight.

Auch 2025 ist in Güsen Partystimmung garantiert

DJ Justin Prince begeistert Fans in Italien, Schweiz, Österreich, Belgien, Luxemburg, Schweden, Norwegen und Deutschland.

Güsen - Der Heimatverein „Wir sind Güsen“ bietet auch in diesem Jahr wieder Veranstaltungen auf der Freilichtbühne in Güsen an.