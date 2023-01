Auch Genthiner Tierschützer spüren Verteuerungen schmerzlich

Der sechs Monate alte Kater Gerd wird mit seinen zwei Katzengeschwistern derzeit in der Auffangstation des Genthiner Tierschutzvereins unter anderem von André Knopek betreut. Die Katzen waren in einem Waldstück ausgesetzt worden und mussten in einer nächtlichen Aktion eingefangen werden.

Foto: Simone Pötschke