Schule, Lehrer, Mitschüler - alles neu Auf die Fünftklässler der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ strömt zu Schuljahresbeginn viel Unbekanntes ein

Was auf die Schulanfänger am Samstag zukommt, haben die Fünftklässler am Donnerstag erlebt: ganz viele neue Eindrücke. Denn auch für die bisherigen Grundschüler sind sowohl Schule, als auch Lehrer und Mitschüler neu.