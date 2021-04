Baustart für Radweg entlang der B1 von Parchen nach Genthin am Montag

Parchen (is)

Am Montag beginnen die Arbeiten zum Bau des neuen straßenbegleitenden Radweges zwischen Parchen und Genthin. Das geht aus einer Pressemitteilung des sachsen-anhaltischen Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr hervor. Jahrelang mussten die Parchener auf diesen Baustart warten. Darauf hob auch Minister Thomas Webel (CDU) ab, als er dieses Radewegeprojekt als ein „eindrucksvolles Beispiel“ dafür nannte, „dass heutzutage nicht nur dem Bau von Autobahnen und Straßen umfangreiche und zum Teil sehr zeitaufwendige Planungsverfahren vorausgehen müssen.“

Planfeststellungsverfahren musste eingeleitet werden

Zunächst waren die Straßenbaubehörde und die Stadt Genthin bei diesem Projekt davon ausgegangen, dass der Flächenerwerb für den Radwegebau einvernehmlich mit den Eigentümern geklärt werden könne.

Da dies nicht möglich war, wurde 2016 ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet, um Baurecht herstellen zu können. Für zusätzlichen Unmut unter den Parchenern sorgte die Umsiedlung von Zauneidechsen, die entlang der Bundesstraße bei Wiechenberg und Genthin Süd im Zuge der Projektvorbereitung bereits 2010 festgestellt wurden.

Eine Million Euro werden investiert

In den Bau des knapp 4,6 Kilometer langen und durchweg zweieinhalb Meter breiten Radweges werden rund eine Million Euro investiert. „Das ist gut angelegtes Geld“, betonte der Minister. „Wir schaffen einen Anreiz, auch mal aufs Fahrrad umzusteigen, machen das Radfahren sicherer und steigern zugleich die touristische Attraktivität der Region.“

Während der Bauarbeiten soll der Verkehr weitestgehend über die Bundesstraße rollen können. In den Bereichen, wo gerade gebaut wird, wird eine halbseitige Sperrung vorgenommen. Der Verkehr wird an der Baustelle über eine Ampelregelung vorbeigeführt. Voraussichtlich in den Pfingstferien soll Angaben des Ministeriums zufolge der Kreuzungsbereich B 1/Wiechenberg ausgebaut werden. In dieser Zeit ist geplant, die B 1 voll zu sperren .

Zum genauen Zeitpunkt dieser Vollsperrung sowie zur Umleitungsführung erfolgt eine aktuelle Information.