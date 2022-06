Beim neuen Spielplatz in Großwulkow ist nichts im Lot, aber alles perfekt

Schon vor dem Startschuss schnitten die Kleinen das Absperrband zum neuen Spielplatz in Großwulkow durch. Heimatvereinsvorsitzender Erhard Knopf und Ortsbürgermeister Gerd Bunjes waren verblüfft.

Großwulkow - Großwulkow scheint das Dorf der Arbeitseinsätze zu sein, schauen die Einwohner auf die letzten Monate zurück. Selbst am Sonnabend schaltete der Ortschaftsrat einen Einsatz vor das Feiern. „Viele helfende Hände haben mit angepackt, um das Dorffest, die Einweihung des Spielplatzes und das Sommerkino vorzubereiten“, sagt Ortsbürgermeister Gerd Bunjes. Denn nach so viel Dorfverschönerung sollte jetzt endlich auch mal gefeiert werden, so es die Einschränkungen zulassen, und „die Zeit dafür schien jetzt gekommen“.