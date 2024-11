Sowohl Wasserschutzpolizei als auch Feuerwehren mussten am Freitag in Genthin zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz: Im Elbe-Havel-Kanal war Havarie-Alarm.

Havarie-Alarm in Genthin: Satte 200 Liter Speiseöl fließen in Elbe-Havel-Kanal

Ein Ölfilm auf dem Wasser des Kanals. Ähnlich sah es am Freiag im Elbe-Havel-Kanal in Genthin aus, wo 200 Liter Sonnenblumenöl ausgeschüttet wurden - versehentlich.

Genthin. Ein Anblick, der vor allem Natur- und Umweltschützer ein Grausen beschert: Satte 200 Liter Sonnenblumenöl sind am Freitag im Zuge einer Havarie am Chemiepark Genthin in den Elbe-Havel-Kanal geflossen, wie der Landkreis Jerichower Land am Montag mitteilte.

Lesen Sie auch: Super-Gau für Anwohner: Havarie sorgt für wochenlange Straßensperrung in Burg

Demnach gelangte das Speiseöl aufgrund eines Betankungsunfalls im Chemiepark Genthin in den nahegelegenen Elbe-Havel-Kanal.

Speiseöl im Elbe-Havel-Kanal bei Genthin stellt keine Gefahr für Gesundheit und Natur dar

Dann gab es aber schnell Entwarnung Vor Ort wurde festgestellt, dass der Ölfilm keine Gefahr für die Gesundheit sowie Umwelt darstellt. "Die Bürger müssen sich keine Sorge machen, wenn sie solch einen Film auf der Oberfläche des Wassers sehen", versicherte Landrat Steffen Burchhardt (SPD) auf Volksstimme Anfrage.

Aufgrund der großflächigen Ausdehnung auf dem Kanal sowie der starken Fließbewegung des Wassers wurde auf das Ergreifen von eindämmenden Maßnahmen verzichtet.

Neben den Feuerwehren Genthin und Altenplathow waren auch die Wasserschutzpolizei sowie der Bereitschaftsdienst der Kreisverwaltung im Einsatz. Schnell war klar, dass man auf die Alarmierung des ABC-Fachdienstes, sozusagen die Umweltfeuerwehr des Jerichower Landes, verzichten kann.