Blutspenden in Genthin wieder im Dezember

Zwei Termine des Roten Kreuzes in der Begegnungsstätte und in der Grundschule.

Genthin - Mike Fleske

Blutkonserven werden immer gebraucht. Auch jetzt im Herbst und Winter. In der Region werden die Termine des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beständig gut angenommen. Weitere Spendenwillige können sich aber noch anschließen.

Der Blutspendedienst des DRK wird am Mittwoch, 1. Dezember, im „Lindenhof“ und am Dienstag, 7. Dezember, in der Uhland-Grundschule vor Ort sein. Die Blutspende ist jeweils in der Zeit von 16 bis 19 Uhr möglich.

Spenden ab 18 jahren möglich

Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren Blut spenden. Bei der Einnahme von Medikamenten entscheiden die Ärzte, ob dies möglich ist. In der Regel kann bis zu einem Alter von 72 Jahren gespendet werden. Frauen können insgesamt viermal, Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten zur Blutspende gehen.

Erstspender sollten ihren Personalausweis oder Führerschein mitbringen, erfahrene Teilnehmer ihren Blutspende-Ausweis. Dem eigentlichen Blutspendevorgang geht eine ärztliche Untersuchung voraus. Wer mehr über den Ablauf einer Blutspende erfahren möchte, kann sich im Internet unter dieser Webadresse informieren.