Brandenburger Töpfermarkt ist umgezogen

Brandenburg - Der legendäre Töpfermarkt in Brandenburg ist umgezogen. War er lange Jahre am Pauli-Kloster beheimatet, wird er am 6. und 7. November am Heinrich-Heine-Ufer zwischen Jahrtausend- und Bauchschmerzenbrücke stattfinden. Man habe an dieser Stelle mit dem Parkplatz „Wiesenweg“ bessere Parkmöglichkeiten für Auswärtige und Besucher könnten barrierefrei an der Havel entlang zum Markt kommen, sagt Mitorganisator Philipp Rudolf.