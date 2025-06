Auch in diesem Jahr hat sich Mützel in ein Paradies für Liebhaber historischer Landmaschinen verwandelt. Impressionen von Lanz, Deutz und Fendt.

Genthin/Mützel - Es ist laut, raucht und riecht nach Diesel. Was sonst viele Anwohner eher stört, ist einmal im Jahr nach dem Himmelfahrtstag ein großes Fest in Mützel. Denn dann ist die Parade der historischen Traktoren auf seinem Weg durch den Ort.

Fröhlich winkten die Teilnehmer den Zuschauern am Straßenrand zu. Foto: Mike Fleske

Auch in diesem Jahr waren laut Detlef Grütter vom Mützeler Treckerverein rund 40 Teilnehmer aus der Region mit dabei. Und es war eine echte Zeitreise durch die Jahrzehnte. Vom 70 Jahre alten Lanz Bulldog, über Deutz, Fendt, IFA bis hin zur modernen Landmaschine. Einträchtig stehen historische Schätzchen und moderne Landmaschinen bei der Veranstaltung nebeneinander.

Mit sechs Stundenkilometern durch Mützel

Unter den Teilnehmern war auch Mützels Ortsbürgermeister Rüdiger Feuerherdt. Foto: Mike Fleske

Knapp eine Stunde ging es mit gemütlichen sechs Stundenkilometern durch die langgezogenen Straßen Mützels. Unter die Teilnehmer mischten sich nicht nur die Mitglieder des Mützeler Treckervereins, sondern auch Mützels Ortsbürgermeister Rüdiger Feuerherdt, der auf dem Sitz eines historischen Treckers Platz nahm und im Umzug mitfuhr.

Treckerprinzessin Josefine war die Chefin am Lostopf. Foto: Mike Fleske

Allen voran fuhren Organisationschefin Bettina Wolle und Treckerprinzessin Josefine. Letztere wurde im vergangenen Jahr gekürt und war diesmal über den ganzen Tag in das Fest eingebunden, da sie Stand des Treckervereins Lose für die Tombola vergab.

Treckerschau auf dem Reitplatz in Mützel zieht Zuschauer an

Die Schau der Traktoren war über den Tag ein Zuschauermagnet. Foto: Mike Fleske

Aus der ganzen Region waren Teilnehmer dabei. So etwa die Oldtimerfreunde Kade, die nicht nur mit verschiedenen Fahrzeugen im Umzug mitfuhren, sondern bereits die Werbetrommel für ihre eigne Veranstaltung am 21. Juni rührten.

Aus Genthin war Timo Ludwig in der Oldtimerschau mit einem NVA Geländewagen aus DDR-Zeiten dabei, der ebenfalls eine Veranstaltung in der Planung hat. Am 14. Juni gibt es den nächsten Teile- und Trödelmarkt am Heidewinkel in Genthin.

In diesem Jahr zeigte sich das Treckertreffen offen nicht nur für verschiedene Nutzfahrzeuge von der Gartenfräse bis zum selbstgebauten Traktor, sondern es gab auch eine schau mit historischen Motorrädern. darunter natürlich beliebte Simson-Mofas bis hin zu einem Motorrad, wie es einst auch bei der DDR-Volkspolizei im Einsatz war.