Reiner Haseloff tritt 2026 nicht mehr als CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an. Nun will die CDU mit Sven Schulze die AfD stoppen. Doch wie und mit welchen Mitteln? Der 46-Jährige hat darauf jetzt konkrete Antworten geliefert. Auf TikTok wird er nicht setzen.

"Die AfD redet das Land schlecht": So will CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze die rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt stoppen

Reiner Haseloff (CDU, r), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, und Sven Schulze (CDU), Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten von Sachsen-Anhalt. Schulze erklärte nun, wie es zur Entscheidung für die Landtagswahl 2026 kam.

Genthin. Reiner Haseloff wird bei der Landtagswahl 2026 nicht mehr antreten. Nun will und muss Wirtschaftsminister Sven Schulze dem AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund die Stirn bieten. In Genthin wurde er am Rande eines Landwirtschaftsforums überraschend deutlich, wie er die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD aufhalten will - und wie es zur Entscheidung bei der Kandidatur kam.