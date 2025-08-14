klare Ansage von haseloffs nachfolger "Die AfD redet das Land schlecht": So will CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze die rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt stoppen
Reiner Haseloff tritt 2026 nicht mehr als CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an. Nun will die CDU mit Sven Schulze die AfD stoppen. Doch wie und mit welchen Mitteln? Der 46-Jährige hat darauf jetzt konkrete Antworten geliefert. Auf TikTok wird er nicht setzen.
Aktualisiert: 14.08.2025, 13:44
Genthin. Reiner Haseloff wird bei der Landtagswahl 2026 nicht mehr antreten. Nun will und muss Wirtschaftsminister Sven Schulze dem AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund die Stirn bieten. In Genthin wurde er am Rande eines Landwirtschaftsforums überraschend deutlich, wie er die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD aufhalten will - und wie es zur Entscheidung bei der Kandidatur kam.