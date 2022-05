Chemiepark Genthin: Warum sich Feuerwehrleute über dreimal Fehlalarm hintereinander freuen

Dreimal hintereinander rücken Feuerwehrleute nach von Brandmeldeanlagen auselösten Alarmen in den Chemiepark aus. Alles Fehlalarme. Warum das gut so ist.

Genthin - Gegen zehn Uhr, so Genthins Stadtwehrleiter Achim Schmechtig im Gespräch mit der Volksstimme, werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Genthin am Dienstag zum ersten Mal alarmiert. Auf der Bundesstraße 107, am Abzweig Fienerode, brennt ein Pkw. Als sie kurz danach vor Ort eintreffen, sei das Feuer bereits gelöscht gewesen. „Vorbildlich“ hätten das zwei Bundeswehrangehörige erledigt, zollt Achim Schmechtig ihnen seine Anerkennung. Ohne sich und ihre Einsatzfahrzeuge in Position gebracht haben zu müssen, rücken die zwölf Genthiner Feuerwehrleute wieder ab ins Depot an der Geschwister-Scholl-Straße. Erst nach der vorgeschriebenen Nachlöschkontrolle natürlich.