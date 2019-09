Die Chorgemeinschaft Hohenseeden lebt wieder auf, dank des neuen Chorleiters Stephan Senftleben.

Hohenseeden l Vor eineinhalb Jahren hatte die bis dahin 34-jährige Geschichte der Chorgemeinschaft Hohenseeden ein Ende gefunden. Die damalige Entscheidung war einstimmig ausgefallen. Die Trauer ist jetzt verflogen, denn Stephan Senftleben aus Derben hat die Chorleitung übernommen.

Neuanfang mit 24 Sängern

„Wir haben jetzt eineinhalb Jahre nicht gesungen. Aber jetzt schauen wir wieder nach vorne“, freute sich Vorsitzender Hans-Jürgen Bamberger. Mit 24 Sängerinnen und Sängern wurde vor kurzem nun ein Neuanfang gestartet. Hans-Jürgen Bamberger: „Unser Chorleiter ist lustig, hat Spaß und Freude an der Arbeit mit uns. Er lobt uns auch mal, wenn es nicht ganz richtig war. Aber wir wollen natürlich Leistung bringen. Er arbeitet von Woche zu Woche aufbauend.“

Die Freude zeigt sich in jeder Übungsstunde schon von Beginn an. „Zur Auflockerung gehen wir mal in den ,chinesischen Stand’ und seufzen einmal“, sagt Stephan Senftleben an. Alle machen mit Freude bei den Stimmübungen mit. Dann beginnt das eigentliche Üben. Die ersten sieben Weihnachtslieder wurden schon eingeübt. „Wir sind bald wieder für Auftritte gewappnet. Wer Interesse hat, kann sich bei uns melden.“ Das Gleiche gilt auch für sangesfreudige Leute, die gerne mitmachen möchten.

Chorgemeinschaft 1984 gegründet

Die Chorgemeinschaft Hohenseeden wurde am 1. März 1984 gegründet. Seit der Gründung stand Thomas Schöbel dem Chor als Leiter vor.

Damals nannte sie sich noch Gemischter Chor Hohenseeden. Mitte der 90er Jahre wurden Mitglieder aus umliegenden Orten wie Parchen oder Güsen gewonnen. Der Chor zählte zu dieser Zeit 37 Mitglieder.

Pflege des Volksliedtums

Aus diesem Anlass wurde der Chor in Chorgemeinschaft Hohenseeden umbenannt. Anliegen des Chores war es, das nationale und internationale Volkslied zu pflegen und die Freude an der Musik zu vermitteln. Die Konzerte des Chores in den Kirchen haben besonders in der Vorweihnachtszeit vielen Menschen Freude bereitet.

Zu den Höhepunkten im Chorleben zählten Auftritte in der Klosterkirche Jerichow, das Mitwirken bei den Konzerten im Havelberger Dom und anderen Veranstaltungen des Sängerkreises Elbe-Havel.

Probezeiten: 2. Oktober, 19 Uhr, Bauernscheune Hohenseeden, 9. Oktober, 19 Uhr, Baracke der Sekundarschule Hohenseeden. Dann jeweils abwechselnd jeden Mittwoch an beiden genannten Orten.