Circus Bravo gibt erste Vorstellung nach Corona-Zwangspause in Genthin

Genthin - Geschäftiges Treiben herrscht auf der Freifläche an der Genthiner Geschwister-Scholl-Straße. Hier hat Circus Bravo in den vergangenen Tagen sein Zelt aufgeschlagen. In der Manege staubt und rumpelt es. Hier werden große Schottersteine zusammengeharkt und in eine Schubkarre verladen, um für die erste Vorstellung nach der Corona-Zwangspause Stolperfallen für Ziegen, Pferde, Kamele und Lamas aus dem Weg zu räumen.