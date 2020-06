Sie sind Urgesteine der Genthiner Musikszene. „The Pax“ haben einen Videoclip veröffentlicht, bei dem internationale Musiker mitspielen.

Genthin l Neues Material der Genthiner Rockband „The Pax“. Das Lied „Life Is Rollin‘Over Me‘‘ wurde jüngst in einer großen Besetzung eingespielt und ist seit der vergangenen Woche auf der Videoplattform „YouTube“ abzurufen. Fans der Gruppe werden sich etwas über den deutlichen Countryeinschlag wundern.

Dahinter steckt ein kurioser Grund. „Ich hatte das Lied vor einigen Wochen als Soloversion hochgeladen und plötzlich meldeten sich einige alte Freunde, denen das Lied gut gefiel“, erzählt Dirk Ballarin, langjähriges Pax-Urgestein.„Auf diese Art und Weise hatten wir plötzlich einen Drummer und sogar einen Gitarristen aus Nashville, USA.“ Ballarin fragte sie, ob sie nicht Lust hätten bei der Studio-Version mitzuspielen.

Internationale Zusammenarbeit

Sie hatten. Nach und nach wuchs der Stamm der Gruppe auf neun Musiker. „Besonders stolz waren alle auf die internationale Zusammenarbeit der Band mit Steve Cirkvencic aus Nashville, denn dieser brachte mit seinem besonderen Gitarrenspiel den Song auf ein anderes Level.“

Besonderheit an der Produktion: Jeder der neun Beteiligten spielte seinen Part in seinem Wohnort ein. Während Dirk Ballarin seinen Gesang und sein Gitarrenspiel in Genthin aufnahm, spielte Erik Schermaul Gitarre in Brettin, Julia Schmidt steuerte den Bass und Anja Kränzel ihre Klarinette aus Magdeburg bei. Christian Lampe spielte das Schlagzeug in Potsdam, Tina Dupont und Stefanie Deisler sangen in Berlin, und Wusterwitz und Bernhard‚ „Bernado‘‘ Czezior spielte seine Gitarre gewohnt lässig in Plaue.

Obenauf kam Steve Cirkvencic mit seinem Beitrag aus den USA. So machte die Produktion ihrem Namen „The Pax & Friends alle Ehre.

Neu im Country-Genre

„Es ist einfach wunderbar, dass so viele Freunde mitgemacht haben. Country ist für gewöhnlich zwar nicht das Genre unserer Band, aber wir alle mögen die Idee einen Musiker aus Nashville mit an Board zu haben“, zog Dirk Ballarin ein äußerst positives Resümee. Mitstreiterin Tina Dupont kommentierte den Clip: „Wow, er ist im Kasten!!!! Danke für diesen wundervollen Song, Merci Dirk, du hast uns zusammengezaubert und es wieder einmal bewiesen...einfach genial!“

Die Produktion lag zu weiten Teilen in seinen Händen. Die Musiker bekamen einen Takt vorgegeben, spielten vor der Kamera ihre Teile ein. In Genthin wurde daraus ein komplettes Werk. Dem Video sieht man durchaus an, dass es an ganz unterschiedlichen Stellen unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen wurde, aber man hört es nicht. So gibt es wieder einmal eine 1a-Pax-Produktion, die es durchaus mit den Aufnahmen des 2019 erschienen Albums „Chill of the Night“ aufnehmen kann.

Auch Rockvideo aktuell veröffentlicht

Wer die rockigen Klänge der Genthiner Gruppe „The Pax“ mehr mag, findet auf der Videoplattform ebenfalls neues Material. Dort hat die Band Ende Mai, den von Dirk Ballarin und Sebastian Kilz geschriebenen Titel „Somebody Else‘‘, vom letzten Album als aktuellen Clip hochgeladen. The Pax hat sich 1999 gegründet und stand am Anfang in der Tradition von Grunge, Blues und Rock‘n‘Roll.

Heute hat sich der Klang der Band etwas verändert und man konzentriert sich nun mehr auf ruhigere Töne und spielt die rauen Songs der 90er Jahre nur noch selten. Dirk Ballarin ist den Genthinern als Konzertveranstalter und Tourneemanager von David Knopfler (Dire Straits), Chris Thompson (Manfred Mann‘s Earth Band) oder Ray Wilson (Genesis) bekannt.