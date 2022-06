Darum lohnen sich mehrere Ausflüge in die Einheitsgemeinde Jerichow

Jerichow - Am 1. März hat der Frühling begonnen, immerhin im meteorologischen Sinn. Doch von den Nachtfrösten abgesehen, spielt das Wetter tatsächlich mit, so dass in den kommenden Tagen Ausflüge zu Fuß oder mit dem Rad bei vielen Menschen auf der „To-do-Liste“ stehen. „Denn warum in die Ferne schweifen, wo das Gute liegt so nah“, dichtete selbst einst Johann Wolfgang Goethe. Und das lässt sich getrost auf das nördliche Jerichower Land übertragen. Mal von der Klosteranlage in Jerichow abgesehen, gibt es in den Dörfern und Flecken der Einheitsgemeinde jede Menge Ziele und das Interessante daran: Für jeden ist etwas dabei.