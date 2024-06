Fienerode - Ein neues Gesicht in der Kommunalpolitik in Genthin ist Marcus Marold. Vergangene Woche wurde er zum Ortsvorsteher in Fienerode gewählt, wo er als einziger Bewerber angetreten war. Der 35-Jährige ist CDU-Mitglied und als Angestellter tätig. Er möchte seinen Ort wieder stärker in der Genthiner Stadtpolitik verankern.

Denn im Gespräch mit Ortsbewohnern, habe bemerkt, dass diese das Gefühl hatten, dass die Fieneroder Belange in der Stadt ein wenig stiefmütterlich behandelt würden.

Marcus Marold ist neuer Ortsvorsteher in Fienerode. Foto: CDU genthin

„Um das zu ändern, möchte ich hier vor Ort ein Ohr für die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger und ein Sprachrohr der Fieneroder Gemeinschaft in der Stadtpolitik zu sein.“ Zudem möchte Marold anderen Mut machen, sich ebenfalls in der Lokalpolitik zu engagieren.

In Paplitz wird im September gewählt

Aktuell hofft er, dass er nicht der einzige Ortsvorsteher bleibt. In Paplitz läuft bis zum 25. Juni die Bewerbungsfrist für die Ortsvorsteherwahl im September. Nicht nur hätte dieser die Möglichkeit, seinen Ort in der Stadt zu vertreten. Die Einwohner haben durch einen Ortsvorsteher die Sicherheit, gehört zu werden und ihre Belange vertreten zu wissen.

„Aus meiner Sicht ist das Engagement ein wichtiger Schritt, um der Dorfgemeinschaft etwas zurückzugeben, die uns hier so herzlich aufgenommen hat“, sagt Marcus Marold mit Blick auf seinen Werdegang, der ihn vor einiger Zeit nach Fienerode geführt hat.

Kontakte knüpfen und Themen setzen

„Ich hatte bereits das Glück, Kontakte innerhalb der Stadtpolitik zu knüpfen und so Leute kennenzulernen, von denen man für diese Aufgabe viel lernen kann.“ So hofft er, einige Dinge weiter führen zu können, die den Ortsbewohnern am Herzen liegen.

Marolds Vorgänger Otmar Rostkovius und Lutz Hinze hatten sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen städtischen Gremien eingebracht und unter anderem für Radwege von und nach Fienerode geworben, so dass der Ort an die Stadt und die Nachbarorte angebunden wird. Eine Möglichkeit für den neuen Ortschef Akzente zu setzen.

Vorteil sei, dass er seinen Ort direkt vertreten könne, meint er. Etwas, das auch für den Ort Paplitz gelten würde. Würde sich dort kein Bewerber finden, würde der Genthiner Stadtrat die Interessen der Ortschaft vertreten.