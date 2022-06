Das Interesse an Blutspenden in der Region Genthin ist ungebrochen hoch

Genthin - Blutkonserven werden immer gebraucht. Besonders in den Sommermonaten. Anders als in anderen Regionen ist es im Jerichower Land aber kein Problem, auch in den Sommerferien ausreichend Spender zu finden. „Besonders gut lief es vor wenigen Wochen bei einem Termin in Jerichow, bei dem 55 Spender vor Ort waren“, bilanziert Sabine Lohr vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Genthin. Sechs Erstspender seien darunter gewesen.