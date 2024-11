Wer aufmerksam durch den Genthiner Süden fuhr, wird es bemerkt haben: Ein DDR-Plattenbau war dort zuletzt in ein riesiges blaues Netz gehüllt. Angst vor Bauschutt? Keineswegs. Etwas anderes steckt dahinter.

Rätsel um blaues Riesen-Netz am DDR-Plattenbau in Genthin gelöst

Dieser DDR-Plattenbau in Genthin musste nun weichen und war bis zuletzt in ein riesiges blaues Netz gehüllt.

Genthin. - Sie verschwinden langsam aus den Städten im Osten: DDR-Plattenbauten. Auch in Genthin geht es den großen Riesen jetzt reihenweise an den Kragen. Warum aber werden sie in ein großes blaues Netz gehüllt?