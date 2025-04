Mit dem großen Opening an Ostern ist man in Parey bei „Dein Lieblingsplatz“ in die Urlaubssaison gestartet. Touristen können sich in diesem Jahr auf Neuerungen freuen – auf eine andere Attraktion müssen sie hingegen verzichten.

Dein Lieblingsplatz in Parey: Das ist 2025 neu für Urlauber an der Elbe

Parey. „Wir erwachen aus dem Winterschlaf“, lacht Björn Thomas, Geschäftsführer von „Dein Lieblingsplatz“ in Parey in Hinblick auf die mittlerweile gestartete Urlaubssaison. Diese wurde mit dem großen Opening an Ostern begonnen und läuft bis in den Oktober hinein. Untätig sei man in der Zwischenzeit allerdings keineswegs gewesen, so der Geschäftsführer.