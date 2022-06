Demokratie geht jeden an: Bürgerinitiative „Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“ in Güsen

Die Bürgerinitiative „Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“ hatte für ein paar Tage Station vor „Bahnhof 17“ in Güsen gemacht. Der Besuch der Bürgerinitiative ergänzte die aktuelle Karikaturenausstellung im „Bahnhof 17“.

Güsen - Dabei steht der lateinische Begriff „OMNIBUS“ nicht nur für das Fahrzeug an sich, sondern bedeutet „für alle, durch alle, mit allen“. Die Bürgerinitiative setzt sich für die Verwirklichung der Volksabstimmung auf allen Hoheitsebenen ein. Wichtigster Impulsgeber für die Tätigkeit der Bürgerinitiative kam von dem Künstler Joseph Beuys. Er hatte im Jahr 1971 in Düsseldorf die „Organisation für Direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ mit einem Büro gegründet. Ein Jahr später installierte der Künstler dieses Büro in Kassel auf der „documenta 5“. 100 Tage lang sprach er dort mit den Besuchern über den „Erweiterten Kunstbegriff“ und die „Direkte Demokratie“.