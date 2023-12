Wer Spaß am Mannschaftssport hat, kann am Mittwoch beim Turnier in der Sporthalle mitmachen.

Der Speck muss weg: Volleyball für Jedermann in Genthin

Einen Tag mit viel Volleyball gibt es in der Genthiner Sporthalle.

Genthin - Langeweile zwischen Weihnachten und Silvester? Nicht in Genthin. Denn dort heißt es für alle Sportfreunde aus Nah und Fern: „Ran ans Netz - der Weihnachtsspeck muss weg“.

Am Mittwoch, 27. Dezember 2023 gibt es das traditionelle Volleyball -Turnier des Genthiner Volleyball Vereins (GVV) in der Sporthalle Berliner Chaussee in Genthin.

Willkommen sind auch ehemalige Mitglieder, Besucher der Stadt Genthin und Freunde des Volleyballsports. Mitmachen können im Grunde alle, die Spaß am Volleyball spielen haben, so der Verein in einer Pressemitteilung.

Anmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 9.45 Uhr möglich. Ab 10 Uhr beginnt das Turnier. Neu ist in diesem Jahr, dass Männer aus dem Hinterfeld per Sprung angreifen dürfen.

Der Sporttag läuft bis zum Nachmittag um 17 Uhr auf drei Spielfelder. Für die Versorgung mit Essen und Getränken ist gesorgt.