Parey - Die Gemeinde Elbe-Parey sucht eine neue Elbauenkönigin. Die Amtszeit der 6. Elbauenkönigin Maria I. geht zu Ende. Nun wird eine Nachfolgerin gesucht.

Aufgabe der Königin ist es, ehrenamtlich die Gemeinde Elbe-Parey und das Elbauenfest zu präsentieren. „Die Elbauenkönigin wird am 11. August auf dem Elbauenfest zum 7. Mal gekrönt. Bewerben können sich Frauen ab 18 Jahre, die in der Gemeinde Elbe-Parey leben“, so Kristin Springer. Die amtierende Königin Maria hat in ihrer vierjährigen Amtszeit die Gemeinde Elbe-Parey mit dem Elbauenfest herausragend vertreten und an vielen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art teilgenommen, darunter insbesondere Reisen zu anderen Hoheiten und regionalen Festen.

Für die Bewerbung für das abwechslungsreiche Amt der 7. Elbauenkönigin sind ein Foto sowie Angaben zu Name, Alter, Anschrift, Beruf, Telefonnummer und Hobby erforderlich. Kristin Springer: „Die Elbauenkönigin erhält selbstverständlich ein Kleid sowie Schärpe und Krone.“

Die Bewerbungen können bis zum 30. April per E-Mail an gemeindeblatt@elbe-parey.de geschickt werden.